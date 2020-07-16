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GeriFutbol Konyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları devam ediyor!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.07.2020 - 21:47,Son Güncelleme:

Konyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları devam ediyor!

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Konyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları devam ediyor!
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İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 33. haftasında 19 Temmuz Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idman, turnuva maçlarıyla tamamlandı.

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