Konyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları devam ediyor!

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idman, turnuva maçlarıyla tamamlandı.