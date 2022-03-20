Konyaspor'da stoperde kim oynayacak? Fenerbahçe'nin galibiyetine verilen iddaa oranı...

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İlandır

FENERBAHÇE

Alanya deplasmanında 5 gollü bir galibiyet alan Fenerbahçe, son 5 haftada topladığı 13 puanla ikincilik yarışında "ben de varım" dedi.

Sarı-lacivertli ekipte Ferdi Kadıoğlu sakatlığı, Mert Hakan Yandaş da cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

TD İsmail Kartal'ın Arda Güler, Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci'yi aynı anda, hangi formasyonla sahaya süreceği merak konusu...

17'lik Arda geçen hafta 15 dakikada 1 gol 1 asistle oynamış, Mesut uzun bir aradan sonra ilk 11'e dönüp penaltıdan gol bulmuştu. İrfan Can'ın da cezası sona erdi ve forma bekliyor.

Sağ bekte Bright Osayi-Samuel, sol bekte Attila Szalai, stoperde "Serdar Aziz & Min-jae Kim" izleyeceğiz.

Kartal'ın orta alanda Miguel Crespo ve Miha Zajc'tan da vazgeçmesi beklenmiyor.

KONYASPOR

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Önce Galatasaray'ı, ardından da 2-1 yenik duruma düştüğü maçta Kayserispor'u 3-2 mağlup eden Konyaspor; Trabzonspor'un arkasında amansız takibini sürdürüyor.

Sakat olan Abdülkerim Bardakcı dışında takımda eksik yok.

TD İlhan Palut, Abdülkerim yerine stoperde Marin Anicic'i oynatacak ya da bazı maçlarda yaptığı gibi orijini orta saha olan Musa Çağıran'ı değerlendirecek.

Sağ bekte Nejc Skubic, sol bekte Guilherme aynen devam edecek.

Savunma önünde Soner Dikmen ile Amir Hadziahmetovic'i izleyeceğiz.

Geçen hafta Ahmed Hassan'ın yokluğunda 2 gol atan Sokol Cikalleshi hücum merkezinde oynayacak. Kanatlarda ise Zymer Bytyqi, Amilton ve Konrad Michalak üçlüsünden ikisi forma giyecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe'nin Kadıköy'de oynadığı son 6 lig maçının 5'i "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Konyaspor'un deplasmanda oynadığı son 4 lig maçının tamamı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" oldu.

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Spor Toto Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu!

%31'lik kesim sarı-lacivertli ekibin saha ve seyirci avantajıyla Kadıköy'de 3 puana uzanan taraf olacağını düşünüyor...

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%11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'nın sarı-lacivertli takımda unutamadığı anılar...