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Konyaspor'da Soner Dikmen ve Barış Yardımcı'ya yeni sözleşme

#Konyaspor#Soner Dikmen#Barış Yardımcı
Konyasporda Soner Dikmen ve Barış Yardımcıya yeni sözleşme

Spor Toto Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor'da futbolcular Soner Dikmen ve Barış Yardımcı'nin sözleşmeleri uzatıldı.

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Konyaspor'dan konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

İttifak Holding Konyaspor'umuz, başarılı futbolcularımız Soner Dikmen ve Barış Yardımcı ile 2 yıl sözleşme yeniledi.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda yapılan imza töreninde yöneticimiz Mehmet Akcan ve Burak Dağlı hazır bulundu. 

Soner ve Barış, 2023-2024 sezon sonuna kadar yeşil beyaz formamızı giymeye devam edecek.

32. haftasını geride bıraktığımız sezonda Soner Dikmen, 31 maçta görev alırken 3 gol 2 asist ile oynadı. Barış ise bu sezon 8 kez yeşil beyazlı formamızı giydi.

Konyasporda Soner Dikmen ve Barış Yardımcıya yeni sözleşme

Konyasporda Soner Dikmen ve Barış Yardımcıya yeni sözleşme

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#Konyaspor#Soner Dikmen#Barış Yardımcı

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