Konyaspor'da Sokol Cikalleshi'nin sözleşmesi uzatıldı

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Konyaspor'da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki Arnavut forvet Sokol Cikalleshi ile 2024 yılına kadar sürecek yeni sözleşme imzalandı.

İmza töreninde konuşan Cikalleshi; "Konyaspor gibi büyük bir ailenin bir parçası olmaktan çok memnuniyet duyuyorum. Bu imzanın gerçekleşmesinde katkısı olan başkanımıza, yönetimimize ve hocamıza teşekkür ediyorum. Terimin son damlasına kadar sahada mücadele edeceğime söz veriyorum. Bu sezon güzel bir başarı yakaladık. Bu kesinlikle bir tesadüf değildir. Takım ruhuyla buradayız. Önemli olan bundan sonra buralarda kalabilmek. Çok çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Eminim sezonu çok güzel bir yerde tamamlayacağız. Yarın önemli bir Giresun maçımız var. İnşallah güzel bir skorla ayrılacağız. Bundan sonra daha çok destek vereceklerine eminim. Biz büyük bir aileyiz. Ve sezon sonuna kadar bu kenetlenmemiz devam edecek ve sezonu en güzel şekilde tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

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Cikalleshi bu sezon çıktığı 19 lig maçında 5 gol atıp 2 de asist yaptı.



