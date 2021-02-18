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Futbol
AA
Haber Giriş: 18.02.2021 - 16:26 | Son Güncelleme:

Konyaspor'da Sekidika fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı!

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Konyaspor'da Sekidika fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı!
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İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Cumartesi günü Yeni Malatyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Topla oyun ve 7'ye 3 pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktik çalışmanın ardından yapılan çift kale maçla sona erdi.

Konyaspora Yeni Malatyaspor maçı öncesi Sehic müjdesi Çalışmalara başladı...
Konyaspor'a Yeni Malatyaspor maçı öncesi Sehic müjdesi! Çalışmalara başladı...

Antrenmana, tedavilerine devam edilen Alper Uludağ, Musa Çağıran, İbrahim Sehic, Volkan Fındıklı ve Marin Anicic katılmazken, Jesse Sekidika fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

 

Konyasporda Sekidika fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı

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