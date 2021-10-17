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Konyaspor'da santrfor belirsizliği, Kravets'in eşinden çarpıcı açıklama! Galatasaray'ın iddaa oranı...

#Misli.Com#İddaa#Galatasaray Konyaspor
Konyasporda santrfor belirsizliği, Kravetsin eşinden çarpıcı açıklama Galatasarayın iddaa oranı...

Ligin namağlup iki takımından biri olan Konyaspor, santrforsuz geldiği İstanbul'da Galatasaray'la kozlarını paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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GALATASARAY

Milli araya 90+11'deki Olimpiu Morutan golüyle giden Galatasaray, Göztepe sonrası Çaykur Rizespor'u da geriden gelip yenmesini bilmişti.

Sarı-kırmızılılarda Marcao'nun cezası devam ederken, Rize deplasmanında kırmızı kart gören Berkan Kutlu da takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

TD Fatih Terim'in orta alanda Taylan Antalyalı'nın önünde Alexandru Cicaldau ile Emre Kılınç'a görev vermesi bekleniyor.

Bir kanatta Morutan, diğer kanatta Kerem Aktürkoğlu oynayacak. Milli arada çıkılan 2 hazırlık maçında 3 gol atan Mbaye Diagne de hücumun en ilerisinde forma giyecek.

İstanbulspor ve Tuzlaspor'a karşı Ömer Bayram da performansıyla öne çıkmıştı. Sol bekte Patrick van Aanholt yerine Ömer'i görebiliriz.

KONYASPOR

Trabzonspor ile birlikte Süper Lig'in ilk 8 haftasına yenilgi yüzü göremeyen iki takımdan biri olan Konyaspor'da, koronavirüs karantinasında olan Sokol Cikalesshi ve sakatlığı bulunan Ahmed Hassan deplasman kafilesinde yer almadı.

Gözler bu sezon hiç forma şansı bulamayan Artem Kravets'e çevrilmişti ancak eşi Anna Kravets, Artem de İstanbul'a giden kafilede yer almayınca sosyal medya hesabından çarpıcı açıklamalar yaptı!

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Teknik heyeti eleştiren "iğneleyici" paylaşımlarda bulunan Anna, arkasından da Konyasporlu taraftarlarla tartıştı ve son olarak "Galatasaray'a karşı hazır, tecrübeli bir oyuncuyu oynatmayı tercih etmeyen koçu tebrik ederim..." dedi.

TD İlhan Palut, normalde sağ kanatta oynayan Serdar Gürler'i merkeze çekip Konrad Michalak'a ilk 11'de yer verebilir.

Bir diğer ihtimal de Paul-Jose M'Poku ile orta alanı iyice kalabalık tutup maça santrforsuz çıkmak... 

Konyasporda santrfor belirsizliği, Kravetsin eşinden çarpıcı açıklama Galatasarayın iddaa oranı...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Galatasaray'ın son 3 lig maçının tamamı "2.5 ÜST" bitti. (3 maç - 11 gol)

- Konyaspor TD İlhan Palut, Fatih Terim'e karşı çıktığı ilk 2 maçı kazanmıştı. Son 3 maçta ise gülen taraf Terim oldu.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu!

%53'lük kesim Konyaspor, İstanbul'a namağlup gelmiş olsa da sarı-kırmızılıların taraftar desteğiyle 3 puanı alan taraf olacağını düşünüyor...

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%8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Misli.com'a yeni üye olan herkese 10 TL hediye! Hemen üye ol...

Konyasporda santrfor belirsizliği, Kravetsin eşinden çarpıcı açıklama Galatasarayın iddaa oranı...

Galatasaray'da cezası devam eden Marcao'nun sarı-kırmızılı takımdaki macerasına göz atalım...

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#Misli.Com#İddaa#Galatasaray Konyaspor

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