Konyaspor'da Recep Uçar'dan transfer talebi: Genç bir kaleci istiyoruz

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da, 13 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer sezonu için çalışmalar sürüyor. Konuyla ilgi açıklama yapan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, yönetimin almış olduğu olağanüstü genel kurul kararının transferdeki ihtiyaçları etkilemediğini belirterek, "Transfer, yönetimlere göre değişecek bir süreç değil. Bu durumlar bizim tespitlerimiz neticesinde ortaya çıkan sonuçlar. Kaleci Yavuz aramızdan ayrıldı, onun yerine genç bir kaleci istediğimiz doğru. Diğer pozisyonlarla alakalı da arayışlarımız devam ediyor ama transfer yasal olarak da şu an için başlamadı. Biz ekip olarak ve yönetimimiz de bu konudaki çalışmalarına devam ediyor. Biz gerek yönetim olarak gerek teknik ekip olarak çok fazla değil ama arzu ettiğimiz pozisyonlarda düşündüğümüz oyuncuları aramıza katmak istiyoruz. Az çok ayrılması muhtemel oyuncularımız var. Çünkü boşaltmadığımız zaman sıkıntı oluyor. Şu anda malumunuz kaleci dahil kadromuzda 14 yabancı oyuncumuz var. Boşaltmadan da oyuncu katmamız bu anlamda da işimizi zorlaştırıyor. Yönetime de bu konuyla ilgili isimleri verdim" dedi.

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"NIKO RAK'IN ANTRENMANLARA KATILMASINA MÜSAADE ETTİM"

Sezon başında lisansı çıkmayan ve U19 ile antrenmanlara devam eden Niko Rak'ın tekrardan A takımla antrenmanlara çıktığını ifade eden Uçar, "Niko Rak ben geldiğimde A takım antrenmanlarına devam etmiyordu. U19 ile antrenmanlara çıktığı doğrudur. Kendisinin bu noktada benden bir isteği olmuştu. Ben de genel anlamda hem teknik ekiple hem de kendi gözlemlerim doğrultusunda antrenmanlara katılmasına müsaade ettim. Şu anda yabancı sayımız 15, federasyona bildirilmiş ise 14 yabancı oyunumuz var. Niko Rak şu anda bizim listede yazılan bir oyuncumuz maalesef değil. Bu anlamda yabancı transferde işimiz zor. Konyaspor ekonomik olarak da bir takım sorunlarla boğuşuyor. Yönetim de çok özverili çalışmalar yapıyor. Dolasıyla bu konular ince eleyip sık dokunularak alınması gereken kararlar. Niko Rak özelinde ise başka bir takım bulabilmesi halinde gitmesinin kendisi açısından daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz ama bilemiyoruz, sonuçta kontratlı oyuncular. Transfer sezonu bittikten sonra tekrardan gözden geçireceğiz" şeklinde konuştu.



"HEM YÖNETİM HEM DAMJANOVIC İLE GÖRÜŞTÜK"

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Sırp stoper Filip Damjanovic'in sakatlığı ve takımdaki geleceği hakkında da bilgi veren Uçar, "Tatil döneminde ülkesinde 9 günlük bir tedavi sürecinden geçti. Pazar günü akşam itibarıyla aramıza katıldı. Şu anda tedavisi devam ediyor. Sakatlık durumu net bir şekilde devam ediyor. Kendisiyle alakalı hem yönetim hem de Damjanovic ile konuştuk. Bundan sonraki süreçte duruma göre hep beraber değerlendireceğiz" diye konuştu.

Recep Uçar, yeni yılın hayırlı olmasını dileyerek, "Konyaspor olarak umarım arzu ettiğimiz başarıları bu sene ulaşırız. Alanyaspor maçı hazırlıklarımız devam ediyor. Cuma günü maçımız var. Her ne kadar ligde onlar daha alt konumda gibi görünse de gerek oyuncu kalitesi olarak gerekse de oyun kalitesi olarak daha yukarıda olabilecek bir takım. Özellikle Sami hocayla beraber son 5 maçta 8 puan almayı becermiş bir takım. Konyaspor olarak hazırlıklarımızı en iyi şekilde yapıp, kazanmak için gideceğiz. Umarım arzu ettiğimiz oyunu ortaya koyup arzu ettiğimiz sonuçları alıp buraya döneriz" şeklinde konuştu.