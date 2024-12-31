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Konyaspor'da olağanüstü genel kurulun tarihi belli oldu

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#Konyaspor#Süper Lig#Sporanasayfa
Konyasporda olağanüstü genel kurulun tarihi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2024 17:16

Konyaspor'da olağanüstü genel kurul 15 Ocak tarihinde yapılacak.

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Trendyol Süper Lig ekiplerden Konyaspor, yönetim kurulu kararıyla geçtiğimiz hafta olağanüstü genel kurul kararı aldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, Ömer Korkmaz başkanlığında toplanarak kararlar almıştır. Konyaspor Spor Kulübü Yönetim Kurulu’nun 30.12.2024 tarih ve 105 sayılı kararı ile Kulübümüzün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın aşağıdaki gündem maddelerine göre 15 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 14.00'te yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. toplantının 22 Ocak 2025 Çarşamba günü aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir. Delegelerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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#Konyaspor#Süper Lig#Sporanasayfa

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