Konyaspor'da Ndao'nun sözleşmesi feshedildi!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2025 19:38

Konyaspor'da "Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklanan Senegalli futbolcu Alassane Ndao'nun sözleşmesi feshedildi.

Konyaspor'un 26 Ocak 2024'te renklerine bağladığı 29 yaşındaki Ndao, yeşil beyazlı formayla 65 maçta 9 gol ve 9 asist kaydetti.

Türkiye'de daha önce Fatih Karagümrük, İstanbulspor ve Antalyaspor'da da oynayan Ndao, bahis soruşturması kapsamında tutuklandı.

TÜMOSAN Konyaspor Kulübü, 5 Aralık'ta Senegalli futbolcu Ndao'nun sözleşmesini feshetmek için hukuki ve idari işlemin başlattığını duyurmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesinde Ndao'nun sözleşmesinin feshedildiği görüldü.

