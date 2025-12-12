Konyaspor'da Ndao'nun sözleşmesi feshedildi!

Haberin Devamı

Konyaspor'un 26 Ocak 2024'te renklerine bağladığı 29 yaşındaki Ndao, yeşil beyazlı formayla 65 maçta 9 gol ve 9 asist kaydetti.

Türkiye'de daha önce Fatih Karagümrük, İstanbulspor ve Antalyaspor'da da oynayan Ndao, bahis soruşturması kapsamında tutuklandı.

TÜMOSAN Konyaspor Kulübü, 5 Aralık'ta Senegalli futbolcu Ndao'nun sözleşmesini feshetmek için hukuki ve idari işlemin başlattığını duyurmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesinde Ndao'nun sözleşmesinin feshedildiği görüldü.