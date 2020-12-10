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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.12.2020 - 23:54 | Son Güncelleme:

Konyaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

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Konyaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları
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İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında 12 Aralık Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Sakatlığı devam eden Artem Kravets, takımdan ayrı fizyoterapist Salih Kırışka yönetiminde çalıştı

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