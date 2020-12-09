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GeriFutbol Konyaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları
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Futbol
Haber Giriş: 09.12.2020 - 19:52 | Son Güncelleme:

Konyaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

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Konyaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları
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İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında 12 Aralık Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışması ve topla oyunla devam eden idman, 5'e 5 dönüşümlü olarak oynanan maçlarla tamamlandı.

Antrenmanda, Artem Kravets takımdan ayrı fizyoterapist Salih Kırışka yönetiminde çalıştı.

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