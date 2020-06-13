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Futbol
AA
Haber Giriş: 13.06.2020 - 18:00,Son Güncelleme:

Konyaspor'da koronavirüs testleri negatif

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Konyaspor'da koronavirüs testleri negatif
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Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği'ne konuk olacağı maçı öncesi yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif bulguya rastlanmadığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetimimize, teknik heyetimize, futbolcularımıza ve kulüp personelimize dün yapılan Kovid-19 testlerinin tamamı negatif çıkmıştır" denildi.

Gençlerbirliği ile İttifak Holding Konyaspor arasında yarın Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.30'da başlayacak.

Konyasporda koronavirüs testleri negatif

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