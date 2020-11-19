Konyaspor'da Kasımpaşa hazırlıkları! Hücum ve savunma çalışmaları...
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Topla oyun ve 5'e 2 pas organizasyonlarıyla devam eden idman, hücum ve savunma çalışmalarıyla tamamlandı.
Antrenmana, milli takımlarda bulunan ve tedavilerine devam edilen oyuncular katılmazken, Samuel Eduok fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.
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