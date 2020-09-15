MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKonyaspor'da İsmail Kartal, Serkan Kırıntılı'yı affetti
GeriFutbol Konyaspor'da İsmail Kartal, Serkan Kırıntılı'yı affetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
Haber Giriş: 15.09.2020 - 14:40 | Son Güncelleme:

Konyaspor'da İsmail Kartal, Serkan Kırıntılı'yı affetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Konyaspor'da İsmail Kartal, Serkan Kırıntılı'yı affetti
Abone Olgoogle-news

Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, takımdan ayrılması beklenen kaleci Serkan Kırıntılı’yı affetti.

Konyaspor ile 2 yıllık anlaşma imzalayarak göreve başlayan teknik direktör İsmail Kartal, kaleci Serkan Kırıntılı’yı affetti. Yeşil-beyazlı takımda 5 sezondur yer alan 35 yaşındaki milli eldiven geçen sezon bireysel hataları nedeniyle taraftarın tepkisini çekmişti. Ligin 8 ve 25. haftasında oynanan her iki Malatyaspor maçında da ceza sahası dışında topa elle müdahale ederek takımını 10 kişi bırakan Serkan Kırıntılı, teknik direktör değişikliği sonrası Bülent Korkmaz tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Zor bir sezonu geride bırakan yeşil-beyazlıların iç sahada oynadığı ve berabere kaldığı 28. haftadaki Sivasspor maçı sonrasında da soyunma odası koridorlarında yüksek sesle yapılan transferleri ağır şekilde eleştirdiği iddiasıyla gündeme gelen Kırıntılı maç kadrolarına alınmayınca Konya’yı terk ettiği ileri sürülmüştü.

Sezon öncesi Süper Lig takımlarından biriyle anlaştığı haberleri üzerine Konyaspor’un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, hiçbir oyuncunun yazılı izin belgesi almadan transfer görüşmesi yapmaya yetkisi olmadığı duyurulmuştu. Yaşanan olayların ardından takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Serkan Kırıntılı, Teknik Direktör İsmail Kartal tarafından affedilerek takımla çalışmalara başladı.

Öte yandan yeşil-beyazlı kulüp, gönderilmesi düşünülen Perulu oyuncu Paolo Hurtado’nun da sakatlığının tamamen geçtiğini ve takımla çalıştığını açıkladı. Hurtado’nun yeni sezon için lisansı da çıkarılmıştı.

Konyasporda İsmail Kartal, Serkan Kırıntılıyı affetti

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle