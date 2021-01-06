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Futbol
Haber Giriş: 06.01.2021 - 17:25 | Son Güncelleme:

Konyaspor'da İsmail Kartal, PFDK'ya sevk edildi!

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Konyaspor'da İsmail Kartal, PFDK'ya sevk edildi!
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Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray maçındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Süper Lig'de oynanan Konyaspor-Galatasaray maçında kırmızı kart gören İsmail Kartal, PFDK'ya sevk edildi.

İsmail Kartal: Hakeme sadece bu ağır oldu, yazıklar olsun dedim
İsmail Kartal: Hakeme sadece 'bu ağır oldu, yazıklar olsun' dedim

İşte yapılan açıklama;

Hukuk Müşavirliği'nce 06.01.2021 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü teknik sorumlusu İSMAİL KARTAL'ın 05.01.2021 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 06.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

 

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