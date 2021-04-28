Konyaspor'da ilk 11'den 3 önemli eksik! Galatasaray'ın galibiyetine iddaa'da...

Bu bir ilandır

GALATASARAY

- Son haftalarda iç sahadaki puan kayıplarını deplasmanda aldığı galibiyetlerle örten Galatasaray, zirvedeki Beşiktaş'ı 6 puan geriden seyrediyor.

- Sarı kırmızılılarda Henry Onyekuru ve DeAndre Yedlin sakat, maskeyle antrenmanlara çıkan Radamel Falcao'nun durumu maç saati netleşecek.

- Valentine Ozornwafor, Christian Luyindama ve Fatih Öztürk ise koronavirüs karantinasında.

- TD Fatih Terim'in Antalya deplasmanında beraber oynadıkları anlarda etkili olan Halil Dervişoğlu ve Mostafa Mohamed'i ilk 11'de başlatması bekleniyor. Sağ bekte Şener Özbayraklı, sol bekte Ömer Bayram da devam edecek.

- Orta alanda Oghenekaro Etebo yerine Taylan Antalyalı'yı görebiliriz.

KONYASPOR

- Son 5 lig maçında galibiyeti olmayan ve son 5 haftaya küme düşme hattının 5 puan üzerinde giren Konyaspor'da ilk 11'den 3 önemli isim deplasman kafilesinde yer almadı.

- Sağ bekin değişilmezi Nejk Skubic ile üstün performansını milli takıma seçilerek taçlandıran stoper Abdülkerim Bardakcı cezalı.

- Bu sezon 34 resmi maçta forma giyerek 6 gol katkısı (3 gol 3 asist) yapan Dani Milosevic sakat.

- TD İlhan Palut'un sağ bekte Barış Yardımcı'ya, stoperde ise Adil Demirbağ'a görev vermesi bekleniyor.

- Kanatlarda ise Zymer Bytyqi ve Galatasaray'dan kiralanan Jesse Sekidika forma giyecek. Gole en yakın isim Sokol Cikalleshi olacak.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Galatasaray'ın ligdeki son 4 maçının 3'ü "2.5 ALT" bitti.

- Konyaspor'un deplasmanda oynadığı son 6 maçının tamamında "karşılıklı gol" izledik.

- Bu sezon ligde kafa golü yemeyen tek takım Galatasaray olurken; bu şekilde en fazla gol bulan (14 gol) ekip ise Konyaspor oldu.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu!

%65'lik kesim önemli eksikleri bulunan Konyaspor karşısında sarı-kırmızılı ekipten galibiyet bekliyor...

%9'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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Tarihin yaldızlı sayfalarında kendilerine yer edinmiş ekiplerin Süper Lig'de yakaladığı seriler...