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Konyaspor'da İlhan Palut'tan Ryan Babel açıklaması

#Transfer#İlhan Palut#Ryan Babel
Konyasporda İlhan Paluttan Ryan Babel açıklaması

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Karagümrük’e uzatmalarda yediği golle 5-4 mağlup olan Konyaspor’da Teknik Direktör İlhan Palut maçın ardından konuştu. Hücumda etkili olduklarını ancak savunmada kötü olduklarını söyleyen Palut, Ryan Babel sorusu hakkında ise "Transferde bir gelişme olacağını sanmıyorum" dedi.

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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Karagümrük deplasmanında boy gösteren ve normal süresi 4-4 biten mücadelede uzatmada yediği golle 5-4 kaybeden Konyaspor’da Teknik Direktör İlhan Palut maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Palut, "Aslında karşılaşmanın değerlendirmesi tamamen skorunda görünüyor. 4 gol attık 5 gol yedik. Hücum anlamında 4 gol atabildik, daha fazlasını da atabilirdik. Ama defansif olarak baktığımızda yediğimiz 5 golün dışında rakibe başka pozisyonlar da verdik. Kupadan elendiğimiz için üzgünüz. Kaleci ve defansla sınırlandıramayacağımız bir durum takım savunması. Takım savunmasının önemini, ikili mücadelelerin önemini, istek ve arzunun önemini bir daha yaşayarak gördük. Savunma performansımızla kupaya veda ettik. Karagümrük’ü tebrik ediyorum" diye konuştu. Türkiye Kupası’ndan elenmeleri için ‘İyi oldu’ diyemeyeceklerini de söyleyen Palut, "Elendik diye ‘İyi oldu’ dersek hiç doğru olmaz. Maçın başındaki bakış açımız bu değildi. Kimseyi kandırmanın anlamı yok. Rotasyon yaptık, bazı oyuncuları sonradan kullandık ama bu önem vermediğimiz için değil, onlara da güvendiğimiz içindi. Oyunun bir yönünde güvenimiz yerinde olurken, savunma anlamında başarısız olduk. Bir yük kalktı diyemem ama tutunacağımız bir hedefimiz kaldı. Yarından itibaren hazırlıklara başlayacağız" açıklamasını yaptı.

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"Transferde bir gelişme olacağını sanmıyorum"

Sahada çok zor şartlar olduğunu da söyleyen İlhan Palut, "Bugün çok zor şartlar vardı. Oyuncular ve hakemler 120 dakikada soğuk hava ve ağır bir sahayla mücadele ettiler. Ahmed Hassan devam edemedi. Normalde 120 dakikanın son devresinde maçı bitiren en az 3 oyuncuyu oyundan çıkarmam gerekiyordu ama değişiklik hakkımız yoktu. Amilton’un oyuna devam etmemesi gerekiyordu. Zaten çok pasif şekilde maçı bitirdi. Oğulcan oyun ritmini düşürdü. Adil sekerek maçı tamamladı. Bu şekilde oyuncularımızın üzerine gitmeyip sakin şekilde maçı bitirelim dedik. Sağlık durumu buydu oyuncuların ve o dakikada da Karagümrük öndeydi. Yıpratıcı bir maçtı. Umuyorum bu hasarlar ufak tefektir. Yarın hasar tespiti yapıp hazırlıklarımıza başlayacağız” dedi.

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Ryan Babel sözleri

Ryan Babel’i kadrolarına katacaklarına dair haberler hakkında da konuşan Palut, "Transferin bitmesine saatler kaldı. Bir gelişme olacağını sanmıyorum" açıklamasını yaptı.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut son olarak sakat futbolculara da değinerek, “Ahmed Hassan’ın ani bir hareketten dolayı alt adalesinde batma var. Şu an itibariyle maç oynayacak durumda değil. Üst üste kullandık bu oyuncuyu. Bugün de aynı durum vardı. Yarın Ahmed Hassan ve diğer oyuncularla alakalı, sağlık ekibimiz genel bir açıklama yapacaktır" diyerek sözlerini tamamladı.

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#Transfer#İlhan Palut#Ryan Babel

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