Konyaspor'da İlhan Palut'tan oyun vurgusu! "2 puan kaybettik ama..."

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İlhan Palut, maçın ardından MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, zor bir takıma karşı iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Kendileri için Trabzonspor maçının çok önemli olduğunu vurgulayan Palut, şunları kaydetti:

"İyi hazırlandık maça ama maçın ilk 10 dakikası iki takım için de beklenmedik sürprizlerle başladı. Hamsik’in iyi ortalar yaptığını bildiğimiz halde 1. dakikada golü yedik. Trabzonspor'a baktığımız zaman ilk 10 dakika içerisinde eksik kaldılar. Biz golü yediğimiz andan itibaren hemen tepki verdik. Bu tepkiyi 90 dakika boyunca devam ettirdik. Sahadan 1 puanla ayrılmamızın nedeni, rakip kalecinin başarılı oyunu ve yediğimiz şanssız goldü."

Palut, genel anlamda takımın mücadelesinden memnun olduğunu belirterek, "Bugün belki 2 puan kaybettik ama bu standardımızı diğer maçlara taşıdığımız zaman orta ve uzun vadede kazanan Konyaspor olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.