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Konyaspor'da Hadziahmetovic belirsizliği! Fenerbahçe maçına iddaa oynayanların %51'i...

#Misli.Com#İddaa#Konyaspor Fenerbahçe
Konyasporda Hadziahmetovic belirsizliği Fenerbahçe maçına iddaa oynayanların %51i...

Son 2 lig maçından puansız ayrılan Fenerbahçe, Konya deplasmanında 3 puan ararken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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KONYASPOR

Üst üste 4 beraberlik aldıktan sonra Galatasaray'a kaybeden Konyaspor, Kayserispor'u 2-0 yenip puanını 17'ye yükseltmişti.

Hafta arası yapılan antrenmanlardan bazılarına katılmayan Abdülkerim Bardakçı ve Guilherme Sitya, son çalışmada takımla birlikteydi. Maç kadrosunda, hatta ilk 11'deki yerlerini alacaklar.

Orta alandan Amir Hadziahmetovic'in durumu ise maç saati netleşecek.

TD İlhan Palut; "Rakibimize saygı duyuyoruz. Fakat bu maçta kendi oyunumuzu oynayarak çok iyi mücadele edip, galip gelmek istiyoruz..." dedi.

Hadziahmetovic yetişmezse orta alan üçlüsünü "Oğulcan Ülgün, Soner Dikmen & Endri Çekiçi" olarak göreceğiz.

Takımını tek forvetle oynatan Palut, Ahmed Hassan (1 gol - 1 asist) ile Sokol Cikalleshi (2 gol - 1 asist) arasındaki tercihini maç saatinde yapacak. 

FENERBAHÇE

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8 hafta sonunda 18 puanla ligin zirvesinde yer alan Fenerbahçe, üst üste aldığı 2 yenilgi sonrası 5. sıraya kadar geriledi.

Sarı-lacivertlilerde cezaları biten Altay Bayındır ve Min-jae Kim, ilk 11'deki yerlerine geri dönecek. Cezası devam eden Bright Osayi-Samuel ile sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ve Mesut Özil ise Konya deplasmanına götürülmedi.

TD Vitor Pereira ideal savunma üçlüsüne, yani "Tisserand, Kim & Szalai" üçlüsüne dönecek. Osayi-Samuel'in yokluğunda sol kanatta Filip Novak, sağ kanatta Ferdi Kadıoğlu izleyebiliriz.

Orta ikilinin biri Luiz Gustavo olacak, diğeri için birçok aday mevcut... Mert Hakan Yandaş, Jose Sosa veya İrfan Can Kahveci'den biri Gustavo ile birlikte orta ikiliyi oluşturacak.

Hücum üçlüsünün de ikisi, "Serdar Dursun & Enner Valencia" belli... Üçüncü forma için Mergim Berisha, Dimitris Pelkas ve Diego Rossi arasından karar maç saati verilecek.

Konyasporda Hadziahmetovic belirsizliği Fenerbahçe maçına iddaa oynayanların %51i...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İlhan Palut daha önce Fenerbahçe'ye karşı 4 maça çıktı, hiç galibiyet elde edemedi. (1 beraberlik - 3 mağlubiyet)

- Fenerbahçe'nin ligdeki son 5 maçı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti. 

SÜPER LİG'E SÜPER ORAN İLE MİSLİ.COM'DA OYNA!

Misli.com'da yeni dönem, "Süper Oran" başladı!

Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

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Konyaspor ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek Süper Lig mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

Diğerlerinde Fenerbahçe galibiyetine 1,98 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 2,09'dan oynayabilirsiniz. "KG VAR" tercihi diğerlerinde 1,54 iken Misli.com'da 1,63!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu!

%51'lik kesim ligdeki son 2 maçını kaybeden sarı-lacivertli ekibin Konya deplasmanında 3 puana uzanan taraf olacağını düşünüyor...

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%15'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Misli.com'a yeni üye olan herkese 10 TL hediye! Hemen üye ol...

Konyasporda Hadziahmetovic belirsizliği Fenerbahçe maçına iddaa oynayanların %51i...

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Jay-Jay Okocha'nın PSG günlerinden! Bordeaux'ya nefis bir gol...

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#Misli.Com#İddaa#Konyaspor Fenerbahçe

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