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GeriFutbol Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.06.2020 - 21:13,Son Güncelleme:

Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

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Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
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İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği ile 14 Haziran Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, taktik çalışmayla devam etti

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