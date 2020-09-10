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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.09.2020 - 15:23 | Son Güncelleme:

Konyaspor'da Gençlerbirliği hazırlıkları devam ediyor

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Konyaspor'da Gençlerbirliği hazırlıkları devam ediyor
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Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasını maç yapmadan geçecek İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği'ne konuk olacağı ikinci hafta karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.

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Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk hareketleri ve dar alanda minyatür kale taktik çalışmayla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Öte yandan, Bosna Hersek Milli Takımı'ndan dönen oyuncular Amir Hadziahmetovic, Deni Milosevic ve İbrahim Sehic ise takımdan ayrı çalıştı.

 

Konyasporda Gençlerbirliği hazırlıkları devam ediyor

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