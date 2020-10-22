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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.10.2020 - 22:07 | Son Güncelleme:

Konyaspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları

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Konyaspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları
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İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında 24 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Şut ve gol çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışma ve çift kale maçla sona erdi

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