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GeriFutbol Konyaspor'da Ferhat Öztorun ile yollar ayrıldı
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DHA
Haber Giriş: 15.08.2020 - 15:26,Son Güncelleme:

Konyaspor'da Ferhat Öztorun ile yollar ayrıldı

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Konyaspor'da Ferhat Öztorun ile yollar ayrıldı
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İttifak Holding Konyaspor, Ferhat Öztorun ile yolların ayrıldığını açıkladı.

3 yıl önce Medipol Başakşehir ekibinden transfer edilen Ferhat Öztorun, yeşil-beyazlı forma altında 65 maça çıktı. Konyaspor, sezon sonu sözleşmesi sona eren tecrübeli sol bek ile sözleşme yenilemedi.

Yeşil-beyazlılar sosyal medya hesabından, "Ayrılıkta sevdaya dahil. Yolun açık olsun" diyerek Ferhat Öztorun'un bulunduğu bir video paylaştı.

Öztorun, kariyerinde Galatasaray, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Orduspor, Manisaspor ve Konyaspor formaları giydi.

Konyasporda Ferhat Öztorun ile yollar ayrıldı

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