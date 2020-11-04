Konyaspor'da Fenerbahçe hazırlıkları! Topla oyun ve pas çalışması...

İttifak Holding Konyaspor, Süper Ligin 8’inci haftasında cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçenin konuğu olacak.

Ligin 7’nci haftasında Medipol Başakşehiri konuk ettiği karşılaşmada sakat ve hasta 7 oyucusundan faydalanamayan yeşil-beyazlılar, hazırlıklarına eksik başladı.

Koşu ve CORE ısına hareketleriyle başlayan antrenman; topla oyun ve pas çalışması ile devam etti.

Antrenman çift kale maçla sona erdi.

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