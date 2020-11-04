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DHA
Haber Giriş: 04.11.2020 - 10:44 | Son Güncelleme:

Konyaspor'da Fenerbahçe hazırlıkları! Topla oyun ve pas çalışması...

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Konyaspor'da Fenerbahçe hazırlıkları! Topla oyun ve pas çalışması...
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Süper Lig’in 8’inci haftasında deplasmanda Fenerbahçenin konuğu olacak İttifak Holding Konyaspor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

İttifak Holding Konyaspor, Süper Ligin 8’inci haftasında cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçenin konuğu olacak.

Ligin 7’nci haftasında Medipol Başakşehiri konuk ettiği karşılaşmada sakat ve hasta 7 oyucusundan faydalanamayan yeşil-beyazlılar, hazırlıklarına eksik başladı.

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Koşu ve CORE ısına hareketleriyle başlayan antrenman; topla oyun ve pas çalışması ile devam etti.

Antrenman çift kale maçla sona erdi.

 

Konyasporda Fenerbahçe hazırlıkları Topla oyun ve pas çalışması...

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