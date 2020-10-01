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Futbol
AA
Haber Giriş: 01.10.2020 - 15:53 | Son Güncelleme:

Konyaspor'da Denizlispor hazırlıkları devam ediyor!

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Konyaspor'da Denizlispor hazırlıkları devam ediyor!
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İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında 4 Ekim Pazar günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

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Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, toplu ve topsuz yapılan çabukluk hareketleriyle devam etti.

Üç grupta 5'e 2 pas çalışmasının ve yarı sahada oynanan oyun ile devam eden antrenman, taktik çalışma ve çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmana, tedavilerine devam edilen Alper Uludağ ve Marin Anicic katılmadı.

 

Konyasporda Denizlispor hazırlıkları devam ediyor

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