Konyaspor'da Denizlispor hazırlıkları devam ediyor!

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, toplu ve topsuz yapılan çabukluk hareketleriyle devam etti.

Üç grupta 5'e 2 pas çalışmasının ve yarı sahada oynanan oyun ile devam eden antrenman, taktik çalışma ve çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmana, tedavilerine devam edilen Alper Uludağ ve Marin Anicic katılmadı.

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