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Futbol
Haber Giriş: 23.04.2021 - 14:54 | Son Güncelleme:

Konyaspor'da Deni Milosevic sakatlandı! Dönüş tarihi...

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Konyaspor'da Deni Milosevic sakatlandı! Dönüş tarihi...

Süper Lig ekibi Konyaspor, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Deni Milosevic'in sol alt baldır kası ve kas zarında ikinci derece zorlama ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Konyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Deni Milosevic'in yapılan tetkikleri neticesinde sol alt baldır kası ve kas zarında 2. derece zorlama ve ödem tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun en az 2 hafta sahalardan uzak kalması beklenmektedir.

Konyasporda Deni Milosevic sakatlandı Dönüş tarihi...

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