Konyaspor'da Çaykur Rizespor hazırlıkları! Takımda 3 eksik...

Teknik direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan aktivasyon çalışması ile başladı.
Daha sonra sahada devam eden idmanda futbolcular, 5'e 2, 1'e 1 ve 2'ye 2 oyunun ardından dönüşümlü olarak gruplar halinde topla çalışma yaptı.
Taktik çalışmayla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.
TAKIMDA 3 EKSİK
Antrenmana, milli takımlarda bulunan oyuncular ile tedavilerine devam edilen Ahmet Çalık ve Zymer Bytyqi katılmazken, Abdülkerim Bardakcı takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.