HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Konyaspor'da Çağdaş Atan dönemi sona erdi!

Güncelleme Tarihi:

Konyasporda Çağdaş Atan dönemi sona erdi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2026 20:00

Konyaspor Teknik Direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı.

Trendyol Süper Lig'de bu sezon aldığı kötü sonuçlarla alt sıralarda yer alan Konyaspor'da bir ayrılık yaşandı.

Ligde son oynanan maçta Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan yeşil-beyazlılar, Teknik Direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrılması kararı aldı.

Çağdaş Atan, Süper Lig'de Konyaspor'un başında çıktığı 9 maçta 5 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Konyaspor bu maçlarda 6 gol atarken, kalesinde ise 15 gol gördü. Çağdaş Atan'ın Konyaspor'u Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Muş Spor'u 4-1 mağlup etti. Grup maçlarında ise Antalyaspor'u 1-0, Bodrum FK'yı da 2-1 mağlup etti.

