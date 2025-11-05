Konyaspor'da Çağdaş Atan dönemi resmen başladı

Haberin Devamı

Yeşil-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Konyaspor'umuz, Teknik Direktörümüz Çağdaş Atan ile 2026-27 Sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı." ifadelerine yer verildi.

Son olarak Başakşehir'i çalıştıran Çağdaş Atan, turuncu-lacivertli takımın başında çıktığı 98 maçta 47 galibiyet, 22 beraberlik ve 29 mağlubiyet yaşayarak 1,66 puan ortalaması yakalamıştı.

İmza töreninde konuşan Atan, görevi devraldığı Recep Uçar'a teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Dün Konya’ya geldiğimde çok iyi karşılandım. Şimdi de çok kalabalık bir basın grubunun karşısında çok iyi karşılandığımı düşünüyorum. Dün karşılamaya gelen ve sosyal medyadan desteklerini esirgemeyen taraftarlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Benim için şehrimizin desteğini hissetmek çok önemli. Çünkü bu takımın gerçek sahipleri Konyaspor taraftarları. Ben de 2018 yılında bu güzel şehirle ve bu güzel kulüple bu büyük taraftarla güzel anılar biriktirdim. O zaman başarılması zor bir görevi yerine getirmiştik. Bu geldiğimiz dönemde çok zor bir göreve gelmedik açıkçası. O yüzden benden önceki meslektaşım, ağabeyim Recep Uçar’a teşekkür ediyorum. Bize iyi bir takım bıraktı. Puan ve fiziksel olarak iyi bir pozisyonda takım bıraktı. Bundan sonra bizim hedefimiz hem puansal hem sıralama hem de fiziksel olarak bu takımı daha yukarılara çekebilmek. Bunu yaptığımız takdirde bu büyük şehrin uzun yıllardır beklediği rekabetçi takım, Avrupa için yarışan, Avrupa’ya gidecek ve Avrupa’da oynayan takım gerçekleşebilir. Bunu oluşturabiliriz. Öncelikle Konyaspor’da olmak bir ayrıcalık. O yüzden bana bu görevi layık gören sayın Başkanımız Ömer Atiker ve yönetim kurulumuza çok teşekkür ediyorum.

Açıkçası Konyaspor’a gelirken çok fazla düşünmedim. Konyaspor’a gelmek için iki günde yolculuk yaptık. Farklı yerlerdeydim. Biraz koşa koşa gelmişiz gibi oldu. Bu teklifi aldığımda çok mutlu oldum. Bundan sonraki tek amacım; Konyaspor için ekibimle beraber vücudumda, benliğimde, kalbimde, aklımda ne varsa onları Konyaspor için vermek. Güzel bir dönem olacağını hissediyorum. Öncelikle başkanımızla ve yönetimimizle, daha sonra taraftarlarımızla enerjimiz tuttu. Umarım bu enerjimizi daha yükseğe taşıyarak oynayacağımız iyi oyunlarla, alacağımız iyi sonuçlarla tekrardan bu stadyumu dolduracağımız, coşkuyla rakiplere kabus haline getireceğimiz bir ortama dönüştürebiliriz. Açıkçası sabırsızım, heyecanlıyım, gururluyum. Herkese çok teşekkür ediyorum."

