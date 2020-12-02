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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.12.2020 - 21:07 | Son Güncelleme:

Konyaspor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

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Konyaspor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları
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İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında 5 Aralık Cumartesi günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk hareketleri ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmanın ardından yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmana, tedavilerine devam edilen Sokol Cikalleshi, Artem Kravets, Musa Çağıran, Samuel Eduok katılmazken, Volkan Fındıklı ve Marin Anicic ise takımdan ayrı çalıştı

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