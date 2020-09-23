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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.09.2020 - 21:04 | Son Güncelleme:

Konyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor!

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Konyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor!
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İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü sahasından Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleşen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk hareketleri ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmana, tedavi için ülkesine giden Marin Anicic'in yanı sıra takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Alper Uludağ ile Erdon Daci katılmadı.

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