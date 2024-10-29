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Konyaspor'da beklenen oldu: Teknik Direktör Ali Çamdalı ile yollar ayrıldı

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#Konyaspor#Süper Lig#Ali Çamdalı
Konyasporda beklenen oldu: Teknik Direktör Ali Çamdalı ile yollar ayrıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2024 12:27

Konyaspor, üst üste alınan mağlubiyetler sonrası Teknik Direktör Ali Çamdalı ile yollarını ayırdı.

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Konyaspor, üst üste alınan mağlubiyetler sonrası Teknik Direktör Ali Çamdalı ile yollarını ayırdı. Konyaspor Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, "Ali Çamdalı ile yollar karşılıklı anlaşarak ayrıldı. Resmi açıklama da gün içerisinde yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

2024 yılının Nisan ayında takımın başına geçen 40 yaşındaki teknik adam, yeşil-beyazlı ekipte toplam 14 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

Konyaspor'un, teknik direktör konusunda Volkan Demirel ve Recep Uçar ile görüşmelere başladığı öne sürüldü.

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#Konyaspor#Süper Lig#Ali Çamdalı

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