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Futbol
Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)
Haber Giriş: 02.03.2021 - 14:52 | Son Güncelleme:

Konyaspor’da Başakşehir maçı öncesi 4 eksik

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Konyaspor’da Başakşehir maçı öncesi 4 eksik

Konyaspor, 31 puan ve averajla 12’nci sırada girdiği Spor Toto Süper Lig’in 28’inci haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Konyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Yeşil beyazlılarda tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Barış Yardımcı, Alper Uludağ, Marin Anicic ile Volkan Fındıklı yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

Başakşehirin konuğu Konyaspor, Visca maç kadrosunda olacak
Başakşehir'in konuğu Konyaspor, Visca maç kadrosunda olacak

Spor Toto Süper Lig’in 28’inci haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında Ali Palabıyık düdük çalacak.

 

Konyaspor’da Başakşehir maçı öncesi 4 eksik

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