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Futbol
Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI / KONYA,(DHA)
Haber Giriş: 10.12.2020 - 10:41 | Son Güncelleme:

Konyaspor'da Ankaragücü hazırlıkları! Pas çalışması...

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Konyaspor'da Ankaragücü hazırlıkları! Pas çalışması...
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İttifak Holding Konyaspor, cumartesi günü karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig’in 12'nci haftasında cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan İttifak Holding Konyaspor, Kayacık Tesisleri’nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde çalışmalarını sürdürdü.

Koşu, ısınma hareketleri ve pas çalışması ile başlayan antrenman, topla oyun ile devam etti.

Antrenmanda, Artem Kravets ise takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Oyuncular, 5’e 5 dönüşümlü olarak oynanan maçlarla antrenmanı tamamladı.

 

Konyasporda Ankaragücü hazırlıkları Pas çalışması...

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