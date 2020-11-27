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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.11.2020 - 15:20 | Son Güncelleme:

Konyaspor'da Alanyaspor hazırlıkları! Şut ve gol çalışması...

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Konyaspor'da Alanyaspor hazırlıkları! Şut ve gol çalışması...
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İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında 29 Kasım Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, şut ve gol çalışması ile sona erdi.

Ziraat Türkiye Kupası | Konyaspor 7-0 Manisa FK
Ziraat Türkiye Kupası | Konyaspor 7-0 Manisa FK

Gençlerbirliği maçında sakatlanan Marin Anicic ile Volkan Fındıklı ise takımdan ayrı fizyoterapist yönetiminde çalıştı.

 

Konyasporda Alanyaspor hazırlıkları Şut ve gol çalışması...

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