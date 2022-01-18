Konyaspor'da Ahmet Çalık'ın sözleşmesiyle ilgili karar! Tüm ücret ailesine ödenecek

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
26 kent alarmda İstanbula kar geliyor... Meteorolojiden peş peşe uyarılar26 kent alarmda! İstanbul'a kar geliyor... Meteoroloji'den peş peşe uyarılar#Meteoroloji
Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şokuJet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku#Jet Fadıl
Konyaspordan Ahmet Çalıkın sözleşmesiyle ilgili kararKonyaspor'dan Ahmet Çalık'ın sözleşmesiyle ilgili karar#Ahmet Çalık
Tüketiciye koruma zırhı geliyorTüketiciye koruma zırhı geliyor!#Tüketici
Engelliyorlar o yüzden hizmet yapamıyorumEngelliyorlar o yüzden hizmet yapamıyorum#İmamoğlu
Muhalefet cephesinde yeni gelişmeler varMuhalefet cephesinde yeni gelişmeler var#İmamoğlu
Putini kızdıracak adım atıldı... Krizde yeni zirvePutin'i kızdıracak adım atıldı... Krizde yeni zirve!#Rusya
Genç Belfunun büyük başarısı Balkabağı kabuğunu çöpe atmak yerine...Genç Belfu'nun büyük başarısı! Balkabağı kabuğunu çöpe atmak yerine...#Belfu Berkol
Erdoğan, Arnavutluk Meclisinde... Üstüne basa basa FETÖ çağrısıErdoğan, Arnavutluk Meclisi'nde... Üstüne basa basa FETÖ çağrısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Adada buluştular 5 milyon euroya...Ada'da buluştular! 5 milyon euroya...#Fenerbahçe
Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor... Şartlar sağlanmazsa fesih yapabilirsinizMilyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor... Şartlar sağlanmazsa fesih yapabilirsiniz!#Tüketici Hakları Yönetmeliği
Panikten duvara çarptıPanikten duvara çarptı!#Oğuzhan Koç
Coşkun Sabahın kitabında yer aldı Bülent Ersoyla ilgili bomba iddia...Coşkun Sabah'ın kitabında yer aldı! Bülent Ersoy'la ilgili bomba iddia...#Coşkun Sabah
THY pandemide başarısını nasıl sürdürdü İlker Aycı CNN TÜRKte anlattıTHY pandemide başarısını nasıl sürdürdü? İlker Aycı CNN TÜRK'te anlattı#İlker Aycı
Sinan Akçıl - Burcu Kıratlı ayrılığının kodları: Sensiz adam olmaz bendenSinan Akçıl - Burcu Kıratlı ayrılığının kodları: Sensiz adam olmaz benden!#Sinan Akçıl
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Konyaspor'da Ahmet Çalık'ın sözleşmesiyle ilgili karar! Tüm ücret ailesine ödenecek

#Ahmet Çalık#Konyaspor Ahmet Çalık#Ahmet Çalık Konyaspor Sözleşme
Konyasporda Ahmet Çalıkın sözleşmesiyle ilgili karar Tüm ücret ailesine ödenecek

İttifak Holding Konyaspor, geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren Ahmet Çalık'ın sözleşmede sezon sonuna kadar olan ücreti ailesine ödeme kararı aldı.

Haberin Devamı

İttifak Holding Konyaspor, Ahmet Çalık'ın sözleşmede sezon sonuna kadar olan ücreti ailesine ödeyecek.

Yeşil-beyazlı kulüp yönetimi, 11 Ocak Salı günü geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren futbolcu Ahmet Çalık'ın, bu sezon sonuna kadar sözleşmesinde yer alan ücreti ailesine ödeme kararı aldı.

Ankara doğumlu olan ve Gençlerbirliği alt yapısında yetişen Ahmet Çalık, bugüne kadar Gençlerbirliği ve Galatasaray'da forma giydi. Ardından 5 Ekim 2020 tarihinde de Konyaspor'a transfer oldu. Ahmet Çalık, 26 Aralık 2021 tarihinde de yeşil-beyazlı kulüple sözleşmesini 3 yıllığına daha uzatmıştı.

Gözden Kaçmasın

İbrahim Üzülmezden Ahmet Çalık sözleriİbrahim Üzülmez'den Ahmet Çalık sözleri! Haberi Görüntüle

ARAÇ ANKARA-NİĞDE YOLUNDA ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Ankara-Niğde otoyolunda seyir halinde olan Ahmet Çalık'ın kullandığı otomobil, sabah saatlerinde Gölbaşı Hacılar mevkisinde devrilmişti. Futbol kariyerini İttifak Holding Konyaspor'da sürdüren milli futbolcu, 27 yaşında hayatını kaybetmişti.

Haberin Devamı

NİKAH TARİHİ ALMAYA GİDİYORDU

Ankara'da geçirdiği kazada yaşamını yitiren genç futbolcu Ahmet Çalık'ın, bugün takımın izin günü olduğu için şubat ayında yapmayı planladığı evlilik nedeniyle Ankara'ya nikah tarihi almaya gittiği ortaya çıktı. Şubat ayı için nikah tarihi almayı planlayan Çalık ve nişanlısı, yaz ayında da düğün düşünüyordu.

Gözden Kaçmasın

Eski hocası Aykın Demir, Ahmet Çalıkı anlattı Fenerbahçe maçında Salih Uçan ile o anlar...Eski hocası Aykın Demir, Ahmet Çalık'ı anlattı! Fenerbahçe maçında Salih Uçan ile o anlar...Haberi Görüntüle

 

 İSMİ YAŞATILACAK, 6 NUMARALI FORMASI İSE MÜZEDE YER ALACAK

Yeşil-beyazlı kulüp ise Ahmet Çalık’ı ismini tesis veya stadın bir bölümüne vererek yaşatmayı planlıyor. Öte yandan genç futbolcunun giydiği 6 numara forma emekli edilerek kulüp müzesine konulacak.

Konyasporda Ahmet Çalıkın sözleşmesiyle ilgili karar Tüm ücret ailesine ödenecek


SİVASSPOR MAÇINDA TARAFTARA SON ÜÇLÜĞÜNÜ ÇEKTİRDİ

Başarılı futbolcu Ahmet Çalık’tan geriye Demir Grup Sivasspor maçında ısınmak için sahaya çıktığı sırada taraftarın tezahürat yapması üzerine üçlü çektirmesi, sosyal medyada yayınlanan görüntüler ve kulüp tarafından yapılan röportaj görüntüleri kaldı. 

Gözden Kaçmasın

Ahmet Çalıkın hayatını kaybetmesi Avrupa basınındaAhmet Çalık'ın hayatını kaybetmesi Avrupa basınında! Haberi Görüntüle

"SEZONU KAZASIZ BELASIZ BİTİRMEMİZ GEREKİYOR"

Konyaspor Kulübü’nün sosyal medya hesaplarından yayınlamak için 9 Mayıs 2021 tarihinde yaptığı son röportajda sezonu kazasız belasız bitirmek istediklerini dile getiren Ahmet Çalık, ’Neden 6 numaralı forma’ şeklindeki soruya ise ”Normalde ben 5 numarayı çok seviyorum. 6 numarayı da Ankaralı olduğum için almıştım” diye cevap verdi. 

Takım arkadaşı Abdülkerim Bardakçı hakkında da konuşan Çalık, ”Abdülkerim Bardakçıyla saha içerisinde çok iyi anlaşıyoruz. Pandemi olmasa dışarıda da güzel vakit geçirebileceğimizi düşünüyorum. Onu çok seviyorum” dedi.

Teknik Direktör İlhan Palut ile ilgili soruya ise Çalık, ”İlhan hocamızın tüm futbolcularla iletişimi çok kuvvetli. Oynamayan oyuncuya ise nasıl yaklaşacağını çok iyi biliyor. Benimle de iletişimi iyi” şeklinde cevap verdi. 

Hayatındaki en mutlu an ve Konyaspor’u neden tercih ettiği yönündeki sorulara ise Çalık, şunları söyledi:

”Hayatta en mutlu olduğum an ise Milli Takıma ilk seçildiğim an diyebilirim. Konyaspor’a gelmeden önce başka takımlardan da teklif aldım. Bir ağabeyimle konuştuğumda ise bana burayı önerdi. Büyük bir camia olduğunu söyledi. Konyaspor’u dışarıdan gözlemlediğim zaman ise Galatasaray’da da oynarken karşı karşıya geldim. Konyaspor’la oynadığımız her deplasman zor bir deplasmandı. Taraftarı, stadı ve futbol şehri olması burayı tercih etmemde önemli rol oynadı. Aile ortamının olması iyi ki dedirtiyor insana. İyi ki burayı seçmişim.”

Çalık’ın 1922 yılında kurulması nedeniyle bu yıl 100’üncü yılını kutlayacak olan yeşil-beyazlı kulüp için, ”Konyaspor’un 100’üncü yıl sezonu bizim için önemli bir sezon. Umarım kulüp adına taraftar adına her şey güzel olur. Ama önce bu seneyi kazasız belasız bir bitirelim. Başarılarla son maçlarla kazanalım inşallah” demesi dikkatleri çekti.  

ESKİ TAKIMI GENÇLERBİRLİĞİ DE AHMET ÇALIK'I BÖYLE ANDI 

Haberin Devamı

Gençlerbirliği ekibi, maçtan önce ısınırken Ahmet Çalık forması giyerken, Adanaspor ise attıkları ilk golün ardından Ahmet Çalık forması çıkardı.

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Adanaspor’u ağırladı. Karşılaşma deplasman takımı Adanaspor’un 3-0 üstünlüğü ile sona erken müsabaka öncesi ve esnasında, trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu Ahmet Çalık’ın unutulmaması dikkat çekti.

Gençlerbirliği’nin ilk 11’i müsabaka öncesi ısınırken, Ahmet Çalık’ın yüzünün bulunduğu formalarla yeşil sahaya çıktı. Gençlerbirliği, 1 Temmuz 2011’den 13 Ocak 2017’ye kadar formasını giyen Ahmet Çalık’ı böyle andı. Adanaspor’da ise 51. dakikada ağları sarsan Tetteh, Ahmet Çalık forması çıkararak yaşamını yitiren futbolcuyu andı.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ahmet Çalık#Konyaspor Ahmet Çalık#Ahmet Çalık Konyaspor Sözleşme

BAKMADAN GEÇME!

Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19
Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı!

#Deniz Gökçer
A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

#Bitki

BAKMADAN GEÇME!

Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19
Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı!

#Deniz Gökçer
A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

#Bitki