Konyaspor'da Ahmet Çalık'ın sözleşmesiyle ilgili karar! Tüm ücret ailesine ödenecek

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İttifak Holding Konyaspor, Ahmet Çalık'ın sözleşmede sezon sonuna kadar olan ücreti ailesine ödeyecek.



Yeşil-beyazlı kulüp yönetimi, 11 Ocak Salı günü geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren futbolcu Ahmet Çalık'ın, bu sezon sonuna kadar sözleşmesinde yer alan ücreti ailesine ödeme kararı aldı.

Ankara doğumlu olan ve Gençlerbirliği alt yapısında yetişen Ahmet Çalık, bugüne kadar Gençlerbirliği ve Galatasaray'da forma giydi. Ardından 5 Ekim 2020 tarihinde de Konyaspor'a transfer oldu. Ahmet Çalık, 26 Aralık 2021 tarihinde de yeşil-beyazlı kulüple sözleşmesini 3 yıllığına daha uzatmıştı.

ARAÇ ANKARA-NİĞDE YOLUNDA ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Ankara-Niğde otoyolunda seyir halinde olan Ahmet Çalık'ın kullandığı otomobil, sabah saatlerinde Gölbaşı Hacılar mevkisinde devrilmişti. Futbol kariyerini İttifak Holding Konyaspor'da sürdüren milli futbolcu, 27 yaşında hayatını kaybetmişti.

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NİKAH TARİHİ ALMAYA GİDİYORDU

Ankara'da geçirdiği kazada yaşamını yitiren genç futbolcu Ahmet Çalık'ın, bugün takımın izin günü olduğu için şubat ayında yapmayı planladığı evlilik nedeniyle Ankara'ya nikah tarihi almaya gittiği ortaya çıktı. Şubat ayı için nikah tarihi almayı planlayan Çalık ve nişanlısı, yaz ayında da düğün düşünüyordu.

İSMİ YAŞATILACAK, 6 NUMARALI FORMASI İSE MÜZEDE YER ALACAK



Yeşil-beyazlı kulüp ise Ahmet Çalık’ı ismini tesis veya stadın bir bölümüne vererek yaşatmayı planlıyor. Öte yandan genç futbolcunun giydiği 6 numara forma emekli edilerek kulüp müzesine konulacak.

Başarılı futbolcu Ahmet Çalık’tan geriye Demir Grup Sivasspor maçında ısınmak için sahaya çıktığı sırada taraftarın tezahürat yapması üzerine üçlü çektirmesi, sosyal medyada yayınlanan görüntüler ve kulüp tarafından yapılan röportaj görüntüleri kaldı.

"SEZONU KAZASIZ BELASIZ BİTİRMEMİZ GEREKİYOR"



Konyaspor Kulübü’nün sosyal medya hesaplarından yayınlamak için 9 Mayıs 2021 tarihinde yaptığı son röportajda sezonu kazasız belasız bitirmek istediklerini dile getiren Ahmet Çalık, ’Neden 6 numaralı forma’ şeklindeki soruya ise ”Normalde ben 5 numarayı çok seviyorum. 6 numarayı da Ankaralı olduğum için almıştım” diye cevap verdi.



Takım arkadaşı Abdülkerim Bardakçı hakkında da konuşan Çalık, ”Abdülkerim Bardakçıyla saha içerisinde çok iyi anlaşıyoruz. Pandemi olmasa dışarıda da güzel vakit geçirebileceğimizi düşünüyorum. Onu çok seviyorum” dedi.



Teknik Direktör İlhan Palut ile ilgili soruya ise Çalık, ”İlhan hocamızın tüm futbolcularla iletişimi çok kuvvetli. Oynamayan oyuncuya ise nasıl yaklaşacağını çok iyi biliyor. Benimle de iletişimi iyi” şeklinde cevap verdi.



Hayatındaki en mutlu an ve Konyaspor’u neden tercih ettiği yönündeki sorulara ise Çalık, şunları söyledi:



”Hayatta en mutlu olduğum an ise Milli Takıma ilk seçildiğim an diyebilirim. Konyaspor’a gelmeden önce başka takımlardan da teklif aldım. Bir ağabeyimle konuştuğumda ise bana burayı önerdi. Büyük bir camia olduğunu söyledi. Konyaspor’u dışarıdan gözlemlediğim zaman ise Galatasaray’da da oynarken karşı karşıya geldim. Konyaspor’la oynadığımız her deplasman zor bir deplasmandı. Taraftarı, stadı ve futbol şehri olması burayı tercih etmemde önemli rol oynadı. Aile ortamının olması iyi ki dedirtiyor insana. İyi ki burayı seçmişim.”



Çalık’ın 1922 yılında kurulması nedeniyle bu yıl 100’üncü yılını kutlayacak olan yeşil-beyazlı kulüp için, ”Konyaspor’un 100’üncü yıl sezonu bizim için önemli bir sezon. Umarım kulüp adına taraftar adına her şey güzel olur. Ama önce bu seneyi kazasız belasız bir bitirelim. Başarılarla son maçlarla kazanalım inşallah” demesi dikkatleri çekti.



ESKİ TAKIMI GENÇLERBİRLİĞİ DE AHMET ÇALIK'I BÖYLE ANDI

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Gençlerbirliği ekibi, maçtan önce ısınırken Ahmet Çalık forması giyerken, Adanaspor ise attıkları ilk golün ardından Ahmet Çalık forması çıkardı.

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Adanaspor’u ağırladı. Karşılaşma deplasman takımı Adanaspor’un 3-0 üstünlüğü ile sona erken müsabaka öncesi ve esnasında, trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu Ahmet Çalık’ın unutulmaması dikkat çekti.

Gençlerbirliği’nin ilk 11’i müsabaka öncesi ısınırken, Ahmet Çalık’ın yüzünün bulunduğu formalarla yeşil sahaya çıktı. Gençlerbirliği, 1 Temmuz 2011’den 13 Ocak 2017’ye kadar formasını giyen Ahmet Çalık’ı böyle andı. Adanaspor’da ise 51. dakikada ağları sarsan Tetteh, Ahmet Çalık forması çıkararak yaşamını yitiren futbolcuyu andı.

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