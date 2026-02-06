×
Konyaspor'da 2. İlhan Palut dönemi resmen başladı!

Güncelleme Tarihi:

#Konyaspor#İlhan Palut#Süper Lig
Konyasporda 2. İlhan Palut dönemi resmen başladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2026 12:35

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Çağdaş Atan'dan boşalan teknik direktörlük görevine eski antrenörlerinden İlhan Palut'un getirildiğini açıkladı.

Konyaspor'da üst üste alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Çağdaş Atan'la yollar ayrılmıştı.

Yeşil-beyazlı kulüp, Atan'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu eski hocası İlhan Palut'a emanet etti. Genç teknik adam, Konyaspor'la 1,5 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.

Yeşil-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Konyaspor'umuz, Teknik Direktörlük görevi için Sayın İlhan Palut ile 1,5 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır. İlhan Palut hocamızın, Konya’nın futbol tutkusunu, Büyük Konyaspor Taraftarı’nın coşkusuyla birleştirerek, takımımızla birlikte sahada son düdüğe kadar mücadele eden, vazgeçmeyen ve karakterli bir oyun ortaya koyacağına dair inancımız tamdır. Sayın İlhan Palut ve teknik ekibine hoş geldiniz diyor, Konyaspor'umuzda başarılar diliyoruz."

10 MAÇTIR KAZANAMIYOR

10 maçtır kazanamayan Konyaspor, 20 haftası geride kalan Süper Lig'de topladığı 19 puanla 14. sırada yer alıyor.

Konyaspor, Süper Lig'in 21. haftasında Pazar günü Göztepe'yi konuk edecek.

#Konyaspor#İlhan Palut#Süper Lig

