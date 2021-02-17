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GeriFutbol Konyaspor'a Yeni Malatyaspor maçı öncesi Sehic müjdesi! Çalışmalara başladı...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 17.02.2021 - 16:44 | Son Güncelleme:

Konyaspor'a Yeni Malatyaspor maçı öncesi Sehic müjdesi! Çalışmalara başladı...

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Konyaspor'a Yeni Malatyaspor maçı öncesi Sehic müjdesi! Çalışmalara başladı...
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İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Cumartesi günü Yeni Malatyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketiyle başladı.

Topla oyun ile devam eden idman, taktik çalışmalarla sona erdi.

Öte yandan, tedavisi tamamlanan kaleci İbrahim Sehic, kaleci antrenörü Bekir Arpacı yönetiminde çalıştı.

Tedavileri süren oyuncular antrenmana katılmazken, hafif sakatlığı bulunan İsmail Güven takımdan ayrı performans antrenörü Çağatay Turan yönetiminde idman yaptı.

 

Konyaspora Yeni Malatyaspor maçı öncesi Sehic müjdesi Çalışmalara başladı...

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