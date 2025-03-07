Konyaspor'a yeni forma ve ürün sponsoru

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Danimarkalı spor devi, yeni dönem vizyonu doğrultusunda takım sporları sponsorluklarını genişletmeye devam ediyor. Süper Lig’de daha önce Samsunspor ve Sivasspor ile sponsorluk anlaşmaları imzalayan hummel, ülkemizin bir diğer önemli takımlarından Konyaspor’un da forma ve ürün sponsoru oldu.

Konuyla ilgili görüşlerini belirten hummel Türkiye ve Güney Bölge Ticaret Direktörü Emre Akaslan;“100 yılı aşkın süredir faaliyetlerini başarıyla sürdüren, dünyanın önde gelen spor giyim markası hummel, yeni dönem vizyonu doğrultusunda takım sporları yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Hem marka olarak hummel’ın hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında yaptığımız Samsunspor ve Sivasspor anlaşmalarının ardından Süper Lig’in bir diğer futbol kültürüne sahip köklü kulübü Konyaspor’u da hummel kalitesiyle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

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Sponsorlukla ilgili açıklamalarda bulunan Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: Konyaspor, bu ülkenin en kıymetli kulüplerinden biridir. Sporu çok seven ve takımını koşulsuz sahiplenen taraftar gücüyle her zaman daha başarılı olmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Bu hedefimiz doğrultusunda bizlere desteklerini sunan hummel markasına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Umuyorum ki Konyaspor, hummel ile birlikte yükselişine kaldığı yerden devam eder ve Türk futbolunun gelişimine katkı sunmayı sürdürür.

CRS Spor ve Mets Spor kurucusu Fazlıhan Carus da, “hummel markasını, Türk futbolunun çok değerli bir kulübü olan Konyaspor ile bir araya getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Her iki taraf için de başarılarla dolu bir süreç olmasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.