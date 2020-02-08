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Futbol
Haber Giriş: 08.02.2020 - 12:56,Son Güncelleme:/

Aykut Kocaman'ı yıkan haber! 3 isim birden...

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Aykut Kocaman'ı yıkan haber! 3 isim birden...

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Denizlispor maçına az bir süre kala Robert Mak, Volkan Fındıklı ile Ömer Ali Şahiner'in kadrodan çıkarıldığını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Denizlispor maçının başlamasına saatler kala 3 futbolcunun kadrodan çıkarıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımız Robert Mak üst solunum yolları enfeksiyonu, Volkan Fındıklı ile Ömer Ali Şahiner, kas zorlanması nedeniyle Denizlispor maçı kadrosundan çıkartılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, Süper Lig'de öne çıkan maçları değerlendirdi...

MevzuBahis | 8-9 Şubat 2020 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, iddaa programı MevzuBahis'te, hafta sonunun öne çıkan Süper Lig maçlarını masaya yatırdı.
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Aykut Kocamanı yıkan haber 3 isim birden...

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