Aykut Kocaman'ı yıkan haber! 3 isim birden...

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Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Denizlispor maçına az bir süre kala Robert Mak, Volkan Fındıklı ile Ömer Ali Şahiner'in kadrodan çıkarıldığını duyurdu.
Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Denizlispor maçının başlamasına saatler kala 3 futbolcunun kadrodan çıkarıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımız Robert Mak üst solunum yolları enfeksiyonu, Volkan Fındıklı ile Ömer Ali Şahiner, kas zorlanması nedeniyle Denizlispor maçı kadrosundan çıkartılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
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