Konyaspor zirve yarışını bırakmıyor! Son 8 maçta 7 galibiyet, sıradaki rakip Trabzonspor...

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Süper Lig'de Konyaspor fırtınası dinmek bilmiyor. Milli ara sonrası başlayan 24. haftada evinde konuk ettiği Giresunspor'u Bytyqi'nin golüyle 1-0 yenen Yeşil-beyazlılar, puanını 48'e çıkarıp lider Trabzonspor ile puan farkını 6'ya indirdi.

Trabzonspor 24. hafta maçını bugün oynayacak, Konyaspor'un ise eksik bir maçı bulunuyor. Ahmet Çalık'ın vefatı sebebiyle Yeşil-beyazlı takımın Başakşehir maçı ileri bir tarihe ertelenmişti.

GELECEK HAFTA RAKİP TRABZONSPOR

Konyaspor, gelecek hafta lider Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ligin ilk yarısında Konya'da oynanan maç 2-2 eşitlikle sonuçlanmıştı.

1-0'A ABONE OLDULAR

Ligde son 8 maçının 7'sini kazanan ve yalnızca Sivasspor'a 1-0 mağlup olan Konyaspor'un son 4 galibiyeti de 1-0'lık sonuçlarla geldi.