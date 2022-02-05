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Konyaspor zirve yarışını bırakmıyor! Son 8 maçta 7 galibiyet, sıradaki rakip Trabzonspor...

#Konyaspor#Süper Lig#Trabzonspor
Konyaspor zirve yarışını bırakmıyor Son 8 maçta 7 galibiyet, sıradaki rakip Trabzonspor...

Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Giresunspor'u 1-0 yenen Konyaspor, zirve yarışını bırakmıyor. Son 8 maçta 7. galibiyetini alan Yeşil-beyazlılar, maç eksiğiyle Trabzonspor'u takibine devam ediyor.

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Süper Lig'de Konyaspor fırtınası dinmek bilmiyor. Milli ara sonrası başlayan 24. haftada evinde konuk ettiği Giresunspor'u Bytyqi'nin golüyle 1-0 yenen Yeşil-beyazlılar, puanını 48'e çıkarıp lider Trabzonspor ile puan farkını 6'ya indirdi.

Trabzonspor 24. hafta maçını bugün oynayacak, Konyaspor'un ise eksik bir maçı bulunuyor. Ahmet Çalık'ın vefatı sebebiyle Yeşil-beyazlı takımın Başakşehir maçı ileri bir tarihe ertelenmişti.

GELECEK HAFTA RAKİP TRABZONSPOR

Konyaspor, gelecek hafta lider Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ligin ilk yarısında Konya'da oynanan maç 2-2 eşitlikle sonuçlanmıştı.

1-0'A ABONE OLDULAR

Ligde son 8 maçının 7'sini kazanan ve yalnızca Sivasspor'a 1-0 mağlup olan Konyaspor'un son 4 galibiyeti de 1-0'lık sonuçlarla geldi.

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#Konyaspor#Süper Lig#Trabzonspor

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