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Konyaspor yöneticisi Fatih Korkmaz hayatını kaybetti

#Fatih Korkmaz#Süper Lig#Konyaspor
Konyaspor yöneticisi Fatih Korkmaz hayatını kaybetti

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un yönetim kurulu üyesi Fatih Korkmaz, koronanvirüse yenik düştü.

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Konyaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Korkmaz (42), yaşamını yitirdi.

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Kulübümüzün yönetim kurulu üyesi Fatih Korkmaz'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Genç yaşında aramızdan ayrılan Fatih Korkmaz'a Allah'tan rahmet, başta Korkmaz ailesi olmak üzere camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Fatih Korkmaz, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir süredir tedavi görüyordu.

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#Fatih Korkmaz#Süper Lig#Konyaspor

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