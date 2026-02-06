×
Konyaspor yeni teknik direktörünü açıkladı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2026 00:21

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Çağdaş Atan'dan boşalan teknik direktörlük görevi için İlhan Palut ile prensipte anlaştıklarını duyurdu.

Çağdaş Atan'la yollarını ayıran Konyaspor, yeni teknik direktörünü duyurdu.

Yeşil-beyazlı kulüp, eski teknik direktörleri İlhan Palut ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.

Konyaspor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulüp Başkanımız Sayın Ömer Atiker ve ilgili kurulumuz, Sayın İlhan Palut ile gerçekleştirdiği görüşmeler neticesinde kendisinin Tümosan Konyaspor Teknik Direktörlüğü görevine getirilmesi konusunda prensipte anlaşmışlardır. Resmi sözleşme 6 Şubat 2026 Cuma günü imzalanacak ve kamuoyu ile paylaşılacaktır."

