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Konyaspor, yeni sezonda Ali Çamdalı ile devam edecek

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#Konyaspor#Ali Çamdalı#Süper Lig
Konyaspor, yeni sezonda Ali Çamdalı ile devam edecek
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2024 14:17

2023-2024 Süper Lig sezonunun değerlendirmesini ve yeni sezon planlamalarını basın toplantısıyla duyuran Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, yeni sezonda ‘feda’ dönemi olacağını açıkladı.

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Yeni sezonda Ali Çamdalı ile devam etme kararı aldıklarını duyuran Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, “Konyaspor’un borç yapısı, önünde birikmiş daimi sorunlar, transfer yasağı, TFF’nin ve UEFA’dan aldığımız ekstra cezalar var. Galatasaray maçı öncesi geçmiş yıllardaki finansal fair play kuralları ihlalinden kaynaklı, yabancı oyuncu sınırlaması yüzde 25 daha daraltıldı. Camianın morali bozulmasın diye açıklamadık. Feda dememizin asıl amacı şu; birçok şeyden vazgeçmek. Kulübün içinden başlayıp, futbol takıma giden, teknik direktör maaşına kadar ve birçok şeyde kulüp yönetimiyle ortak bütçe planlaması yapabileceğimiz bir organizasyona ihtiyaç var. Takımın bütçesi de bunun içerisinde. Son maçlarda alınan sonuçlar doğrultusunda Ali Çamdalı’nın bu takımın hocası olmamalı yönünde düşünceler vardı. Ama biz önümüzdeki sezon Ali Çamdalı hocamızla yola devam etme kararı aldık” dedi.

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#Konyaspor#Ali Çamdalı#Süper Lig

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