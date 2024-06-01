Konyaspor, yeni sezonda Ali Çamdalı ile devam edecek

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Yeni sezonda Ali Çamdalı ile devam etme kararı aldıklarını duyuran Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, “Konyaspor’un borç yapısı, önünde birikmiş daimi sorunlar, transfer yasağı, TFF’nin ve UEFA’dan aldığımız ekstra cezalar var. Galatasaray maçı öncesi geçmiş yıllardaki finansal fair play kuralları ihlalinden kaynaklı, yabancı oyuncu sınırlaması yüzde 25 daha daraltıldı. Camianın morali bozulmasın diye açıklamadık. Feda dememizin asıl amacı şu; birçok şeyden vazgeçmek. Kulübün içinden başlayıp, futbol takıma giden, teknik direktör maaşına kadar ve birçok şeyde kulüp yönetimiyle ortak bütçe planlaması yapabileceğimiz bir organizasyona ihtiyaç var. Takımın bütçesi de bunun içerisinde. Son maçlarda alınan sonuçlar doğrultusunda Ali Çamdalı’nın bu takımın hocası olmamalı yönünde düşünceler vardı. Ama biz önümüzdeki sezon Ali Çamdalı hocamızla yola devam etme kararı aldık” dedi.