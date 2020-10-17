Konyaspor Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig 5. Hafta mücadelelerinden biri de Konyaspor ile Yeni Malatyaspor arasında gerçekleşecek. Turgut Doman tarafından yönetilecek maçta her iki takımda 3 puan mücadelesi verecek. Bu sezon henüz mağlubiyet yüzü görmeyen Konyaspor Yeni Malatyaspor'u yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Konyaspor'da Uğur Demirok, Miya ve Volkan Fındıklı sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Yeni Malatyaspor'da ise Zuqui dışında eksik ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.



Konyaspor - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?



17 Ekim Cumartesi günü Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 16:00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak.

Konyaspor: Sehic- Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Ömer Ali, Jevtovic, Hadziahmetovic, Milosevic, Shengelia, Kravets

Yeni Malatyaspor: Herrera- Acquah, Cueva, Lukoki, Wallace, Tetteh, Ahmed, Semih, Hafez, Chebake, Adem