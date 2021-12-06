Canlı Anlatım: Konyaspor Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Maçı

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Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.

KONYASPOR 0 - 0 YENİ MALATYASPOR

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Endri Çekici, Bytyqi, Serdar Gürler, Cikalleshi

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih Kaya, Wallace, Sadık, Hafez, Haddadi, Aabid, Mounir, Mallan, Ndong, Adem Büyük

Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçını kazanan Konyaspor, üst üste dört iç saha galibiyetini en son Kasım 2018-Ocak 2019 arasında aldı. Deplasmanda oynadığı son beş Süper Lig maçının dördünü kaybeden Yeni Malatyaspor bu mağlubiyetlerde gol atamazken, tek galibiyetini kalesini gole kapattığı tek karşılaşmada aldı.

Süper Lig'deki son maçında Gaziantep FK'ya 3-2 mağlup olan Konyaspor, Ocak 2021'den bu yana üst üste 2+ yenilgi almıyor. Bu sezon Süper Lig'de beş asist yapan Konyaspor orta sahası Serdar Gürler, en üst lig kariyerinin en yüksek sayısına ulaşmak istiyor. Yeni Malatyaspor forveti Adem Büyük'ün Süper Lig kariyerinde Konyaspor'dan daha fazla gol attığı tek rakibi Alanyaspor. Adem, yeşil-beyazlı ekibe rakip olduğu son iki lig maçında üç gol sevinci yaşadı.

Süper Lig'de yabancı teknik direktörlere rakip olduğu son üç maçı kazanan İlhan Palut, daha önceki altı karşılaşmada tek galibiyet alabilmişti. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig kariyerinde hiçbir rakibini Konyaspor'dan daha fazla mağlup edemedi.

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KONYASPOR YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Konyaspor Yeni Malatyaspor maçı bu akşam saat 20:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.