Konyaspor Yardımcı Antrenörü Osman Demir: "Sadece 3 puan kaybı olarak bakıyoruz"

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Vakalardaki düşüş devam ediyor.. Bakan Koca 6-12 Şubat arasındaki detaya dikkat çektiVakalardaki düşüş devam ediyor.. Bakan Koca 6-12 Şubat arasındaki detaya dikkat çekti#Koronavirüs
Son Dakika: Trabzonspor-Konyaspor maçında Visca yine sahnede 3 yıl sonra ilk kez...Son Dakika: Trabzonspor-Konyaspor maçında Visca yine sahnede! 3 yıl sonra ilk kez...#Trabzonspor
84 yıl sonra aynı tarihi hata Macrona çok sert tepki84 yıl sonra aynı tarihi hata! Macron'a çok sert tepki#Ukrayna
Tansiyon yükseliyor Bir kritik açıklama daha: Çok çok ciddiTansiyon yükseliyor! Bir kritik açıklama daha: Çok çok ciddi#RUSYA
Bakan Koca: Adalet, canı gerçekten yananlar için hesap soracakBakan Koca: Adalet, canı gerçekten yananlar için hesap soracak#Fahrettin Koca
Falyalı cinayetinde flaş gelişme KKTC polisi duyurdu: Silahlar bulunduFalyalı cinayetinde flaş gelişme! KKTC polisi duyurdu: Silahlar bulundu#Halil Falyalı
KDV indirimi nasıl yansıyacak İşte raflardaki eski ve yeni fiyatlarKDV indirimi nasıl yansıyacak? İşte raflardaki eski ve yeni fiyatlar#KDV Oranı
Trabzonspor, zorlu maçta Konyasporu 2 golle devirdiTrabzonspor, zorlu maçta Konyaspor'u 2 golle devirdi#Trabzonspor - Konyaspor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki 16 ayı fırsata dönüştüreceğizCumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki 16 ayı fırsata dönüştüreceğiz#AK PARTİ
Mardin’de oynanan maçta ortalık savaş alanına döndü Futbolcular ve antrenör yaralandıMardin’de oynanan maçta ortalık savaş alanına döndü! Futbolcular ve antrenör yaralandı#Futbol
Yunan Bakan Yardımcısından Egede provokatif ziyaretlerYunan Bakan Yardımcısı'ndan Ege'de provokatif ziyaretler#Yunanistan
Tanıyanlar da şaşkın Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla doluTanıyanlar da şaşkın! Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla dolu#Bitcoin
İtalyan mafyasında müzik Suç onlara bu şarkılarla sesleniyor...İtalyan mafyasında müzik! Suç onlara bu şarkılarla sesleniyor... #Mafya
Ticaret Bakanı Muştan KDV indirimi açıklaması 81 ile duyuruldu... Yaptırım uygulanacakTicaret Bakanı Muş'tan KDV indirimi açıklaması! 81 ile duyuruldu... Yaptırım uygulanacak#Mehmet Muş
80inci testi de pozitif Beynim artık her gün bana Muzaffer bugün öleceksin diyor80'inci testi de pozitif! "Beynim artık her gün bana 'Muzaffer bugün öleceksin' diyor"#İstanbul
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Konyaspor Yardımcı Antrenörü Osman Demir: "Sadece 3 puan kaybı olarak bakıyoruz"

#Konyaspor#Osman Demir#Süper Lig
Konyaspor Yardımcı Antrenörü Osman Demir: Sadece 3 puan kaybı olarak bakıyoruz

İttifak Holding Konyaspor Yardımcı Antrenörü Osman Demir, Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldukları karşılaşmayı değerlendirdi.

Haberin Devamı

Teknik direktör İlhan Palut'un maç sonunda kırmızı kart görmesi nedeniyle basın toplantısına katılan yardımcı antrenör Osman Demir, öncelikle hayatını kaybeden Trabzonspor taraftarı için başsağlığı diledi.

Demir, iki takım için de önemli bir karşılaşmanın oynadığını belirterek, "Bu atmosferi tahmin edebiliyorduk. Aslında çok iyi hazırlandık. İlk yarı taraftarın da etkisiyle Trabzonspor, bizden daha istekliydi. Basit gol yedik. Arkasında Rahmanoviç ile pozisyonumuz var. İki takım adına ilk yarı Trabzonspor'un isteği dışında kısır geçti diyebilirim. İkinci yarı oyuna iyi başladık, top bizdeydi. İkinci golü yemeden atmayı çok istiyorduk. İkinci golü yedik ama maçı bırakmadık. Doğru zamanda golü bulduk, beraberliği sağlayacak aksiyonlarımız, ceza sahası girişlerimiz oldu, fakat sonuç olmadı. Biz sadece 3 puan kaybı olarak bakıyoruz" şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

"Ligi en iyi yerde bitirmeye çalışacağız"

İlhan Palut'un maç sonunda kırmızı kart görmesine ilişkin sorulan soru üzerine Osman Demir, "Aslında herhangi hakaret yok, hiçbir şey yok. Son pozisyondan sonra 'hocam, faul yoktu neden verdi' dedi. Kurala göre hakemin yanına gidildiğinde kırmızı kart oluyor. Herhangi hakaret bir kötü davranış yok" yanıtını verdi. Demir, ligin bitimine 13 hafta kaldığını, kendilerinin ise 14 karşılaşmasının bulunduğunu dile getirerek, "Biz sezona başlarken iyi futbol seyrettirmeyi, iyi mücadele etmeyi, ligi en iyi yerde bitirmeyi hedefledik. Bunun için gerekli mücadeleyi, oyunu oynadığımızı düşünüyorum. 14 maçımız var, elimizden gelenin en iyisini yapıp ligi en iyi yerde bitirmeye çalışacağız" ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konyaspor#Osman Demir#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası

BAKMADAN GEÇME!

Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası