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Canlı Anlatım: Konyaspor Vaduz maçı

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#Konyaspor-Vaduz Maçı#Konyaspor-Vaduz Maçı Ne Zaman#Uefa
Canlı Anlatım: Konyaspor Vaduz maçı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2022 08:50

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda ilk karşılaşmasında Konyaspor, Lihtenştayn takımı Vaduz ile kozlarını paylaşıyor. Bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Konyaspor ile Vaduz karşı karşıya geliyor. İlk maç 1-1 sona ermişti.

İlk yarı oynanıyor

Konyaspor: 0

Vaduz: 0

Goller

İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Cebrail, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Bruno Paz, Muric, Hadziahmetovic, Rahmanovic, Bytyqi, Muhammet Demir.

Vaduz : Büchel, Gasser, Isik, Iodice, Ulrich, Fosso, Gajic, Fehr, Sutter, Sasere, Tolgahan Çiçek.

 A Spor ekranlarından şifresiz ve canlı izlenebilen olan mücadele saat 20.00’de başladı.

Maçta İspanya Futbol Federasyonu'ndan Guillermo Cuadra Fernandez görev alıyor. Fernandez'in yardımcılıklarını Inigo Prieto ve Jose Antonio Garrido yapıyor.

Konyaspor, Vaduz’u elemesi halinde Rapid Wien – Neftçi eşleşmesinin kazananıyla play off’larda karşı karşıya geliyor.

Rapid Wien ve Neftçi arasında oynanan ilk maçı Neftçi 2-1 kazanmıştı.

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#Konyaspor-Vaduz Maçı#Konyaspor-Vaduz Maçı Ne Zaman#Uefa

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