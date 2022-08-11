Canlı Anlatım: Konyaspor Vaduz maçı

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Konyaspor ile Vaduz karşı karşıya geliyor. İlk maç 1-1 sona ermişti.
İlk yarı oynanıyor
Konyaspor: 0
Vaduz: 0
Goller
İLK 11'LER
Konyaspor: Sehic, Cebrail, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Bruno Paz, Muric, Hadziahmetovic, Rahmanovic, Bytyqi, Muhammet Demir.
Vaduz : Büchel, Gasser, Isik, Iodice, Ulrich, Fosso, Gajic, Fehr, Sutter, Sasere, Tolgahan Çiçek.
A Spor ekranlarından şifresiz ve canlı izlenebilen olan mücadele saat 20.00’de başladı.
Maçta İspanya Futbol Federasyonu'ndan Guillermo Cuadra Fernandez görev alıyor. Fernandez'in yardımcılıklarını Inigo Prieto ve Jose Antonio Garrido yapıyor.
Konyaspor, Vaduz’u elemesi halinde Rapid Wien – Neftçi eşleşmesinin kazananıyla play off’larda karşı karşıya geliyor.
Rapid Wien ve Neftçi arasında oynanan ilk maçı Neftçi 2-1 kazanmıştı.