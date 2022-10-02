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Canlı anlatım: Konyaspor Ümraniyespor maçı

Güncelleme Tarihi:

#Konyaspor#Ümraniyespor#Konya Ümraniye
Canlı anlatım: Konyaspor Ümraniyespor maçı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2022 16:50

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi, Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geliyor.

KONYASPOR 0-0 ÜMRANİYESPOR

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Konyaspor: Erhan, Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Michalak, Bruno, Amir, Soner, Bytyqi, Muhammet

Ümraniyespor: Orkun, Popov, Sackey, Glumac, Lenjani, Kartal, Serkan, Mrsic, Onur Ayık, Metehan, Bettaieb

KONYASPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 8'inci Hafta mücadelesinde Konyaspor, Ümraniyespor'u konuk ediyor. Saat 17.00'da başlayan mücadele, Bein Sports 2 kanalından canlı izlenebilir.

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#Konyaspor#Ümraniyespor#Konya Ümraniye

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