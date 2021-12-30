Canlı anlatım: Konyaspor Ümraniyespor maçı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında İttifak Holding Konyaspor ile Bereket Sigorta Ümraniyespor karşı karşıya geliyor.
KONYASPOR 0-0 ÜMRANİYESPOR
İlk yarı oynanıyor...
İLK 11'LER
Konyaspor: Erten, Barış, Adil, Marin, Alper, Soner, Endri, Serdar, Amar, Konrad, Ahmed Hassan.
Ümraniyespor: Orkun, Serkan, Eser, Yiğithan, Ercan, Kartal Kayra, Yusuf Emre, Mustafa Can, Denizhan, Idrissa, Onur.
KONYASPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Türkiye Kupası 5. Tur maçında Konyaspor, Ümraniyespor'u konuk ediyor. Saat 15.00'da başlayan mücadele, A Spor ekranlarından canlı izlenebilir.